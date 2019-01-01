رسميًا.. إيقاف رومانيولي لمباراة واحدة

ميلان يفتقد رومانيولي في مواجهة بولونيا فقط بعد طرده أمام تورينو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا إيقاف قلب دفاع نادي ميلان أليسيو رومانيولي لمباراة واحدة فقط.

وكان رومانيولي قد حصل على البطاقة الحمراء في المواجهة الأخيرة لميلان أمام تورينو في الجولة الماضية للدوري الإيطالي.

وخسر ميلان أمام تورينو بهدفين مقابل لا شيء ليفقد مركزه الرابع لصالح الحصان الأسود للكالتشيو هذا الموسم أتالانتا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وفي هذا الشأن، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف رومانيولي لمباراة واحدة فقط على خلفية طرده أمام تورينو.

وسيغيب المدافع الدولي الإيطالي عن مباراة بولونيا الأحد المقبل، على أن يعود ليشارك بعدها بشكل طبيعي.

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يذكر أن ميلان يحتاج إلى الفوز في مبارياته المتبقية من أجل حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.