رسميًا.. أوديجارد يعود إلى ريال مدريد

ريال سوسييداد يؤكد عودة مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد

أكد نادي ريال سوسييداد عودة مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد بعد نهاية فترة إعارته، ليحقق النجم النرويجي حلمه بالعودة أخيرًا إلى الفريق الملكي.

وكان المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان قد أعطى الضوء الأخضر لعودة النجم النرويجي الشاب إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وكما قالت مصادر خاصة لجول يوم الثلاثاء، كان ريال مدريد يعمل بالفعل على جعل لاعب الوسط النرويجي أول تعزيز له فيما يخص الموسم المقبل

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وفي ذلك الإطار، أعلن ريال سوسييداد بشكل رسمي عبر موقعه على الإنترنت أن أوديجارد لن يكمل سنته الثانية على سبيل الإعارة في سان سيباستيان.

ويتفاءل النجم النرويجي الشاب بالعودة إلى الفريق الملكي كونها جاءت بناء على طلب شخصي من زين الدين زيدان والذي ينظر إليه عدد من لاعبي هذا الجيل كمثل أعلى.

ويريد زيدان الاعتماد على أوديجارد، الأمر الذي جعله يقبل العودة حتى مع بعض المخاطرة بأن يكون لديه دقائق أقل في ريال مدريد عن تلك التي حصل عليها مع سوسييداد.

ووجه أوديجارد رسالة وداعية لريال سوسييداد يشكر فيها الجميع هناك على ما منحوه إياه في سنة لن تنسى من مسيرته حسب ما وصفها بنفسه.

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يذكر أن مارتن أوديجارد قد انضم إلى ريال مدريد عام 2015، وظل يتنقل على سبيل الإعارة بين أندية هولندا ثم عاد إلى إسبانيا وأخيرًا استقر في فريقه الملكي.