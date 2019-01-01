رسميًا - أسينسيو يخضع لعملية جراحية بعد الإصابة

تعرف على التقرير الرسمي لإصابة أسينسيو

كشف نادي ريال مدريد الإسباني نوعية الإصابة التي تعرض لها ماركو أسينسيو فجر اليوم، الأربعاء، أمام أرسنال ضمن بطولة دوري الأبطال الودية الدولية.

الملكي تعادل بهدفين لمثلهما أمام أرسنال قبل أن ينتصر بركلات الترجيح.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي أن صاحب الـ 23 عامًا سوف يخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة بعد ثبوت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى.

وبحسب التقارير الصحفية فإن فترة الغياب تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر مما يعني غياب اللاعب للموسم.

وكان زيدان قد صرّح في المؤتمر الصحفي بعدم قلقه من إصابة اللاعب متمنيًا أن تسير الأمور على خير.

وتابع: "رغم أنّه توجه للمستشفى مباشرة عقب المباراة والإصابة تبدو قوية لكنني أتمنى أن يصبح الأمر أقل خطورة مما نتوقع".

وكان اللاعب قد خرج في الدقيقة 56 من اللقاء بعد تدخل عنيف من جانب بيير إيميريك أوباميانج بعدما سجل الهدف الثاني وساهم في الأول.