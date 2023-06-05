رسمياً.. نقل ملكية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة

تطور جديد في الكرة السعودية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وكشف وزير الرياضة السعودي أن استحواذ الصندوق على الأندية الأربعة ضمن خطة النهوض والاستثمار في الكرة السعودية، حيث أن خصخصة الأندية هدفه وصول دوري المحترفين السعودي ليكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

ووفقًا لما صدر فإن الأندية التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيكون وفق آلية وبنسب محددة، حيث يكون لصندوق الاستثممارات نسبة 75%، وللمؤسسة غير الربحية 25%.

وأكد الفيصل أن مجالس إدارات شركات الأندية سيتكون من 5 أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات، و2 يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.

مشروع تخصيص الأندية يستهدف كذلك رفع القيمة السوقية لرابطة الأندية السعودي من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، مع رفع قيمة الدوري السعودي من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

كما يهدف المشروع رفع جودة الحياة وجعل الدوري أكثر جاذبية للاستثمارات وتطوير البنية التحتية في قطاع الرياضة من أجل تحقيق استدامة مالية، ورفع مستوى الإدارة والحوكمة، من زيادة ممارسة الرياضة بين الجمهور وتقديم تجربة ترفيهة تليق بالسعودية.