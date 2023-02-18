رسمياً | العثور على جثة كريستيان أتسو

بعد أيام من البحث

أعلن ممثل عن اللاعب الغاني كريستيان أتسو العثور على جثمان اللاعب ميتاً عقب أيام من البحث في محيط إقامته الذي تدمر بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخراً.

وكان هناك تضارب في المعلومات بخصوص اللاعب الذي ينشط في هاتاي سبور، إذ قيل في البداية إن تم العثور عليه حياً ونقله للمستشفى، قبل أن ينفي وكيله وأسرته الأمر.

وأعلن مراد أوزونمحمت، أحد ممثلي اللاعب، في بيان رسمي العثور على جثمان أتسو رفقة جواز سفره ومتعلقاته الشخصية.

وتحدث كذلك فاتح إليك من هاتاي سبور لراديو "راديوسبور" في الساعات الماضية وأكد أن اللاعب كان في طريقه لمغادرة الفريق لولا تسجيله لهدف في اللقاء الأخير قبل الفاجعة بساعات.

وتجاوزت أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا حتى الآن 45 ألفاً، بالإضافة للآلاف من المصابين والمتضررين بفعل الكارثة.