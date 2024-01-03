"5 رسائل من كريستيانو رونالدو إلى اللاعبين" .. النصر يحتفل بذكرى تقديم الدون بفيديو تاريخي

النصر يحتفل بـ"الذكرى الأولى" لتقديم الأسطورة كريستيانو رونالدو

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احتفل نادي النصر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بمرور "العام الأول" من تقديم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، وفي عقد لمدة موسمين ونصف حتى يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو لأبرز لقطات الأسطورة البرتغالية مع الفريق؛ معلقًا عليه: "لم يأتِ ليلعب فقط!، بل جاء لكتابة التاريخ.. اليوم نكمل عام على وصول قائد النصر كريستيانو رونالدو، إلى المملكة العربية السعودية".

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وتضمن مقطع الفيديو، مجموعة من الرسائل التي وجّهها كريستيانو إلى زملائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ سواء داخل غرف الملابس، أو على المستطيل الأخضر.

وجاءت رسائل رونالدو، إلى نجوم النصر؛ على النحو التالي: "(كرة القدم هي حياتنا؛ لنستمتع على أرضنا وأمام عائلتنا).. (لنذهب ونقاتل؛ لأننا إذا أظهرنا جودتنا سنفوز).. (اللحظة هي الآن، نحن نعيش اليوم فقط).. (نحن جيدون ونشيطون؛ لنبدأ المباراة بقوة، دعونا نعود إلى الطريق مجددًا)".

كما ظهر الأسطورة البرتغالية في إحدى اللقطات، وهو يتحدث مع عبد الإله العمري، قلب دفاع نادي النصر؛ قائلًا له: "تذكر هذا.. حتى إذا استقبلنا هدف، سنسجل".

SHAHID