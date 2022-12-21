رسائل دي ماريا إلى زوجته تكشف تنبؤه بالفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم!

أنخيل دي ماريا تنبأ بتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا.

كشفت رسائل نصية بين أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين وزوجته عن شعوره بقدرة راقصي التانجو على رفع كأس العالم 2022 بقطر.

دي ماريا تنبأ بحصول الأرجنتين على بطولة كأس العالم وهذا ما تحقق بالفعل على حساب منتخب فرنسا بركلات الترجيح (4/2) بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3/3.

وانتشرت الرسائل النصية التي أرسلها دي ماريا إلى زوجته قبل المباراة النهائية حيث كان يعلم أن شيئًا مميزًا على وشك الحدوث.

وكتب دي ماريا لزوجته: "سأكون بطل العالم يا حبيبتي، سأحرز هدفًا مثل ماراكانا وويمبلي، اذهبي واستمتعي غدًا لأننا سنكون أبطال العالم، لأن 26 منا هنا والعائلات تستحق ذلك".

دي ماريا سجل هدف بالفعل في شباك فرنسا، بالإضافة لحصوله على ركلة جزاء سجل منها ميسي الهدف الافتتاحي في المباراة.

بعد صافرة النهاية، توجه دي ماريا إلى حسابه على "إنستجرام" لتكريم أسرته كاتبًا: "لم يتركوني أستسلم أبدًا كانوا دائمًا هناك بجواري حتى الموت، أريد فقط أن أقول لكم شكراً جزيلاً لكونكم بجانبي دائمًا، أنا أحبهم من كل روحي، أبطال العالم".