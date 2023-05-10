رسالة وداع مؤثرة من ليونيل ميسي إلى سيرجيو بوسكيتس بعد رحيله عن برشلونة

ميسي ينشر رسالة مؤثرة إلى بوسكيتس بعد قرار رحيله عن برشلونة..

جاء إعلان نادي برشلونة الإسباني الصادم عن نهاية حقبة سيرجيو بوسكيتس مع "البلوجرانا" بانتهاء الموسم الحالي، ليدفع زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى كتابة رسالة عاطفية لتوديعه.

ميسي وبوسكيتس لعبا سويًا في الفئات السنية لنادي برشلونة، وتألقا معًا في الفريق الأول منذ تصعيد لاعب الوسط في 2008، حيث تزاملا حتى رحيل الأرجنتيني إلى العاصمة الفرنسية في 2021، وشكلا نواة الجيل الذهبي للنادي الكتالوني.

ميسي قام بنشر رسالة موجهة إلى بوسكيتس عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "بوسكيتس، في الملعب، كنت دائمًا مع الرقم 5، لكن في الواقع كلاعب وكشخص، أنت الرقم 10".

وأضاف: "أتمنى لك التوفيق في مرحلتك الجديدة، لك ولعائلتك بأكملها".

واختتم ميسي رسالته: "شكرًا لك على كل ما قدمته داخل الملعب وخارجه، لقد أمضينا الكثير من اللحظات معًا، والعديد من اللحظات الجيدة وبعض اللحظات المعقدة أيضًا، ستبقى إلى الأبد، عناق كبير لك".

ومع إعلان برشلونة عن رحيل بوسكيتس بنهاية الموسم، أصبحت كافة الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبل أسطورة برشلونة، مع وجود أنباء عن اهتمام سعودي بالتعاقد معه.