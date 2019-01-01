رسالة وداع من أحمد عسيري إلى جماهير الاتحاد

إدارة الاتحاد وقعت مخالصة مالية للاعب أحمد عسيري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه قلب دفاع نادي اتحاد جدة السعودي أحمد عسيري رسالة وداع إلى جماهير الفريق الاتحادي، وذلك عقب تأكد رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاتحاد وقعت مخالصة مالية للاعب أحمد عسيري، تمهيدًا لرحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء على النحو الآتي:

أبرز النجوم التي قد نراها في الدوري السعودي الموسم المُقبل 💫

👈https://t.co/ulcUW3rvNk pic.twitter.com/iIUjOpo1Pd — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 27, 2019

"قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي، الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد في السنوات الماضية؛ بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم".

عسيري غرد عبر حسابه : "أودع اليوم بيتي الاول الاتحاد وما اصعب كلمات الوداع .. شكراً جماهير العميد الوفيه ..شكرا لدعمكم ..شكراً على ما وجدته منكم من حب وتقدير .. شكراً للاعبين الذين قضيت معهم اياما لا تنسى ..شكراً انمار الحائلي وللأجهزة الفنية والإدارية ..ستبقون بقلبي 💛".

أبرز النجوم التي قد نراها في الدوري السعودي الموسم المُقبل

يُذكر أن أحمد عسيري قد شارك مع العميد في 153 مباراة بقميص الاتحاد، وأحرز 6 أهداف وصنع هدفين.