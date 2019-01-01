رسالة وداع باللغة العربية من جوميس إلى عبدالملك الخيبري

نادي الشباب أعلن عن التعاقد مع عبد الملك الخيبري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي رسالة خاصة إلى اللاعب عبدالملك الخيبري عقب رحيل الأخير عن صفوف الفريق والانضمام إلى نادي الشباب السعودي.

نادي الشباب أعلن عن التعاقد مع عبد الملك الخيبري، لاعب فريق نادي الهلال، في صفقة انتقال حر، ليعود مرة أخرى إلى صفوف الليوث.

المفارقة كانت كتابة جوميس رسالة وداع باللغة العربية عبر "إنستجرام" : " كل التوفيق كابتن عبدالملك الخيبري مع ناديك الجديد".

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وأضاف جوميس : "قضيت معك ايام جميلة بنادي الهلال ، وكل التحية لك على روحك وشخصيتك الجميلة وتعاونك الدائم الذي يؤهلك للنجاح في أي نادي تلعب له".

ووقع الشباب مع عبد الملك الخيبري على عقد لمدة عامين، حيث تمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة.

وانتقل الخيبري من صفوف الشباب إلى صفوف نادي الهلال، في صيف عام 2016، ليلعب في صفوفه موسمين.