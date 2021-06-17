لن ينساه أبدًا..

أرسل المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي رسالة قصيرة لوداع القائد سيرخيو راموس، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وكان ريال مدريد قد ودّع راموس في حفل بسيط مساء الخميس بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية يونيو الحالي.

وعلى الرغم من أن أنشيلوتي أكد عند تنصيبه مدربًا للريال على ما يمثله راموس للفريق وأنه يتمنى استمراره، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للاعب ولا الإدارة لمواصلة مسيرة 16 عامًا في سانتياجو برنابيو.

المدرب الإيطالي نشر على تويتر صورتين مع راموس وكتب عليهما "عزيزي سيرخيو، لن أنسى ما عشناه سويًا، أتمنى لك التوفيق دائمًا يا قائد!".

Querido Sergio, nunca olvidaré lo que hemos vivido juntos. Mucha suerte, Capitán! pic.twitter.com/q3llh5p0rD — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 17, 2021

أنشيلوتي يدين بالكثير لراموس، فالدولي الإسباني كان سببًا مباشرًا في تتويج ريال مدريد بالعاشرة أثناء ولاية الإيطالي الأولى بهدفه التاريخي في أتلتيكو مدريد باللحظات الأخيرة من المباراة النهائية.

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كما حقق راموس مع أنشيلوتي لقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة في ملعب ميستايا، ومن المعروف أن العلاقة بين المدرب واللاعب كانت مميزة للغاية طيلة الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن وجهة راموس الجديدة لا تزال مجهولة، وسط حديث الصحافة عن عودة محتملة إلى إشبيلية أو انتقال إلى باريس سان جيرمان، مع طرح إمكانية الوصول إلى مانشستر سيتي أيضًا.