رسالة واحدة من صديقة بيلينجهام تكشف حقيقة انفصالها عن نجم ريال مدريد!

رد سريع من أشلين كاسترو!

ماذا حدث؟

ظهرت تكهنات حول نهاية مفترضة لعلاقة رومانسية أُعلن عنها في فبراير الماضي، لم تبتعد كاسترو عن بيلينجهام منذ ذلك الحين، حيث حضرت عارضة الأزياء والمؤثرة الأمريكية بانتظام مباريات ريال مدريد.

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بيلينجهام موجود حاليًا في الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية، وكاسترو، التي ترتدي قميصًا مخصصًا للبلانكوس، عادت لتشجيعه هناك، وقد نفت أي شائعات حول وجود خلافات في علاقتها مع بيلينجهام.

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ما قالته كاسترو

احتفل لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي بعيد ميلاده الثاني والعشرين في 29 يونيو. سارع العديد من زملائه في النادي والمنتخب إلى تهنئته. كما وجهت كاسترو رسالة خاصة إلى حبيبها، حيث نشرت صورة لهما معًا على إنستجرام وكتبت: "عيد ميلاد سعيد! أحبك كثيرًا!"

الشائعات

واصلت كاسترو الحديث عن بيلينجهام ووصفته بـ "باتمان" و"أفضل شريك في الكاريوكي" قبل أن تضيف في منشور آخر مليء بالعواطف: "أكثر شخص لطيف، طيب القلب، مجتهد، ومذهل قابلته في حياتي، أنت تضفي الكثير من الضوء على هذا العالم".

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ما هو مستقبل بيلينجهام؟

بيلينجهام، الذي من المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الكتف في وقت ما هذا الصيف، سيعود إلى الملاعب مع ريال مدريد يوم الثلاثاء عندما يواجه فريق يوفنتوس العملاق في الدوري الإيطالي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.