رسالة هامة إلى جماهير الهلال بعد اجتماع فهد بن نافل والوليد بن طلال

مفاجآت سارة في الطريق إلى جماهير نادي الهلال

"مستقبل نادي الهلال في أمان"، هكذا طمأن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال، الملايين من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الزعيم.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، صورة لاجتماع الزلال مع فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، وعضو الشرف الذهبي بالنادي الأمير الوليد بن طلال؛ قائلًا وهو يمزح: "ليس عندك مصادر".

وأكد الزلال في رده عبر برنامج "أكشن مع وليد"، على أن بن طلال، عاشق كبير لنادي الهلال، وطالما هو متواجد، فلا خوف أبدًا على هذا الكيان، الذي سيعود بقوة في الموسم القادم.

ومن ناحية التخطيط للموسم الرياضي القادم.. أعلن الإعلامي الرياضي، رحيل الأرجنتيني لوسيانو فييتو، مهاجم نادي الهلال، مع ترك مصير باقي اللاعبين، إلى المدير الفني الجديد، الذي سيتم التعاقد معه.