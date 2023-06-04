رسالة نيمار المؤثرة لميسي: الخطة فشلت وافترقنا مجددًا .. وليونيل يرد!

النجم البرازيلي يودع ميسي بطريقة صعبة!

كتب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رسالة وداعية لنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إعلان رحيل الأخير عن باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في أحد يوميات نيمار على "إنستجرام" حيث كتب: "ميسي، لقد كان من دواعي سروري يا أخي أن نلعب سويًا لعامين آخرين، لكن الخطة لم تسر كما تمنينا".

وأضاف معربًا عن رغبته في تحقيق ليونيل للسعادة في أي مكان: "أريد أن أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم من مسيرتك، أريدك أن تكون سعيدًا، أحبك يا ميسي".

ورد ميسي: "شكرًا نيمار، بغض النظر عن أي شيء لقد استمتعنا باللعب مجددًا سويًا والعمل كل يوم مع بعضنا البعض، أنت شخص مذهل وهذا هو الأهم، أحبك يا نيمار"، وجاء الرد الأخير من نيمار: "لقد افترقنا مجددًا".

جدير بالذكر أن ميسي ونيمار لعبا بعض أفضل المواسم في مسيرتهما بجوار بعضهما البعض في صفوف برشلونة قبل رحيل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان.