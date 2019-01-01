رسالة من رئيس النصر للجماهير قبل مباراة الأهلي

قمة الجولة الـ 20 في الدوري السعودي مساء اليوم بين الأهلي والنصر

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر رسالة إلى جمهور فريقه، قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي، مساء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل النصر ضيفاً على نظيره الأهلي، مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري، على ملعب الجوهرة المشعة.

وكتب آل سويلم عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " جماهير الشمس بالغربية، ينتظرنا غداً لقاء هام لمواصلة المنافسة والجميع ينتظر دعمكم وحضوركم المعهود في الجوهرة لتشرق شمس العالمي بجدة".

وأتم: "مشتاق لشوفتكم".

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ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، برصيد 40 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة.