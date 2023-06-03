رسالة من جماهير باريس .. وداعًا أيها الغريب ميسي ومرحبًا بزمن مبابي فقط!

مباراة ختامية لمسيرة ميسي في باريس سان جيرمان لا تليق بالنجم الأرجنتيني.

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي بشكل محبط للغاية في المباراة الختامية لفريقه الفرنسي في الدوري الفرنسي أمام كليرمونت.

ليونيل لم يكن هو نفسه اللاعب الذي شاهدناه طوال الموسم يركض ويراوغ ويصنع الأهداف، اللاعب الذي تصدر قائمة صناع الأهداف في الدوري الفرنسي بفارق خمسة صناعات عن أقرب منافسيه لم يظهر اليوم على ملعب بارك دي برينس.

وداعًا أيها الغريب

لم يكن يليق بليونيل ميسي الظهور بتلك الصورة أمام جماهير باريس سان جيرمان في المباراة الختامية له مع الفريق، حتى في ظل كل ما ناله من نقد في الأشهر الماضية.

شتان الفارق بين الترحاب الذي جاء به ميسي إلى باريس سان جيرمان وصافرات الاستهجان التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة سواء بسبب الأداء أو لأسباب أخرى شخصية مع الجماهير الفرنسية قد تتعلق بكأس العالم الأخيرة.

لكن على أي حال فقد حانت النهاية وجماهير باريس سان جيرمان لا تملك سوى أن تودع ذلك الغريب الذي كانت إقامته قصيرة.

ماذا قدم ميسي أمام كليرمونت؟

مرحبًا بزمن مبابي

ربما ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم المقبل، لكن في أغسطس القادم ستكون حكاية النجم الفرنسي مع فريقه مختلفة.

وقتها سيكون النجم الأوحد في الفريق، في ظل وجود تفارير عديدة عن رحيل نيمار عن صفوف النادي وكذلك الإعلان رسميًا عن انتهاء فترة ميسي مع باريس.

ما قدمه مبابي في لقاء اليوم ربما لم يشفع له عند جماهير باريس سان جيرمان، لكنه في النهاية سيكون نجمهم الأوحد قريبًا، ولا يملكون سوى دعمه كما فعلوا دائمًا.

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ماذا قدم مبابي ضد كليرمونت؟