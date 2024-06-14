رسالة مفاجئة من كريستيانو رونالدو بعد "الفوضى الألمانية" في تدريبات البرتغال

فوضى في ألمانيا بسبب كريستيانو رونالدو..

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، رسالة إلى متابعيه؛ بعد "الفوضى" التي شهدتها تدريبات منتخب بلاده، في ألمانيا.

منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، خاض أولى تدريباته في ألمانيا، مساء يوم الجمعة، استعدادًا لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انطلقت يوم 14 يونيو، وتستمر حتى الرابع عشر من شهر يوليو القادم.

وشهدت تدريبات البرتغال، حضور عدد كبير من الجماهير، بالإضافة إلى اقتحام بعضهم لـ"أرضية الملعب"، في محاولة للوصول إلى رونالدو بالذات.

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وعلى الرغم من هذه الفوضى؛ إلا أن رونالدو فاجأ متابعيه، برسالة رائعة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.

كريستيانو نشر مجموعة من الصور الخاصة بتدريبات يوم الجمعة، مع رمز تعبيري "القلب"؛ معلقًا عليها بالقول: "يبدو الأمر وكأننا ما زلنا في البرتغال.. شكرًا لدعمكم".

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، يتواجد في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إلى جانب تركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.