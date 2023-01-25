رسالة مطمئنة .. ليفاندوفسكي يكشف عن رأيه في مدافع آرسنال الجديد

روبرت ليفاندوفسكي يعلق على تعاقد آرسنال مع مواطنه ياكوب كيفيور لتعزيز خط الدفاع.

علق روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشلونة الإسباني وقائد منتخب بولندا على تعاقد نادي آرسنال الإنجليزي مع مواطنه ياكوب كيفيور قادمًا من نادي سبيتسيا الإيطالي.

نادي آرسنال، وعبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، نقل تصريحًا سابقًا عن ليفاندوفسكي حول قدرات كيفيور، حيث قال عنه: "اسمعني، هذا لاعب حقيقي".

وأضاف: "لقد لاحظت ذلك خلال فترة الإحماء قبل المباراة ضد هولندا، في التدريب من الصعب جدًا رؤية أشياء معينة، ثم رأيته في المباراة، لقد كان مذهلًا، ولديه إمكانيات كبيرة".

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كيفيور، البالغ من العمر 22 عامًا، انتقل إلى آرسنال بعدما قضى عامين تألق خلالهما بشدة في الدوري الإيطالي.

كما خاض اللاعب البولندي تسع مباريات مع منتخب بلاده، من بينها أربع مباريات في بطولة كأس العالم 2022، بدأها جميعها أساسيًا.

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ويعد كيفيور ثاني صفقة يبرمها آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2023، بعدما تعاقد أيضًا مع البلجيكي لياندرو تروسار قادمًا من برايتون.