رسالة مطمئنة .. ليفاندوفسكي يكشف عن رأيه في مدافع آرسنال الجديد

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Kiwior Arsenal unveiling 2023Getty Images
أرسنالJ. Kiwiorانتقالاتروبرت ليفاندوفسكيبولنداالدوري الإنجليزي الممتاز

روبرت ليفاندوفسكي يعلق على تعاقد آرسنال مع مواطنه ياكوب كيفيور لتعزيز خط الدفاع.

علق روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشلونة الإسباني وقائد منتخب بولندا على تعاقد نادي آرسنال الإنجليزي مع مواطنه ياكوب كيفيور قادمًا من نادي سبيتسيا الإيطالي.

نادي آرسنال، وعبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، نقل تصريحًا سابقًا عن ليفاندوفسكي حول قدرات كيفيور، حيث قال عنه: "اسمعني، هذا لاعب حقيقي".

وأضاف: "لقد لاحظت ذلك خلال فترة الإحماء قبل المباراة ضد هولندا، في التدريب من الصعب جدًا رؤية أشياء معينة، ثم رأيته في المباراة، لقد كان مذهلًا، ولديه إمكانيات كبيرة".

Robert Lewandowski Poland 2022Getty Images

كيفيور، البالغ من العمر 22 عامًا، انتقل إلى آرسنال بعدما قضى عامين تألق خلالهما بشدة في الدوري الإيطالي.

كما خاض اللاعب البولندي تسع مباريات مع منتخب بلاده، من بينها أربع مباريات في بطولة كأس العالم 2022، بدأها جميعها أساسيًا.

Jakub Kiwior Poland 2022Getty Images

ويعد كيفيور ثاني صفقة يبرمها آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2023، بعدما تعاقد أيضًا مع البلجيكي لياندرو تروسار قادمًا من برايتون.

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