رسالة مشفرة من لويس إنريكي بسبب كيليان مبابي ودكة البدلاء!

المدرب الإسباني يثير الغموض!

أثار المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان المزيد من الجدل حول كيليان مبابي عندما تم سؤاله عن موقف اللاعب كيليان مبابي من التواجد أساسيًا في مواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي.

وقال إنريكي: "كمدير للفريق يجب أن أنظر إلى تلك المباراة بشكل واضح، وأن أتخذ القرارات الأفضل بالنسبة لنا، هذا هو عملي".

وأضاف: "يجب أن أتخذ القرار وسأفعل ذلك بناءًا على الأفضل بالنسبة للفريق، ولا يجب أن يتفق معي الجميع".

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وأكمل تصريحاته مؤكدًا سعيه للفوز قائلًا: "بكل تأكيد نسعى إلى أن نخوض مباراة تنافسية، وحتى نمنح جماهيرنا المتعة".

وكان إنريكي قد قلل من اعتماده على مبابي في الفترة الأخيرة، حيث كان يدفع به كبديل في الكثير من المواجهات.

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بـ 59 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه موناكو.