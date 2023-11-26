رسالة مشفرة .. أسطورة الشطرنج يرد على رغبة محمد صلاح في مواجهته!

النجم المصري أبدى حبًا شديدًا للشطرنج.

كشف النجم المصري محمد صلاح عن حبه الكبير للعب الشطرنج بشكل يومي، وطلب اللعب أمام ماجنوس كارلسن أحد أبطال العالم في اللعبة.

وكان صلاح قد قال في تصريحات نقلتها "أنفيلد ووتش": "أنا ألعب الشطرنج، أنا مدمن تلك اللعبة، كل يوم تقريبًا ألعبها، أنا أكتب اسمي بجواره بعض الأرقام، فيسألني الناس إذا ما كنت فعلًا محمد صلاح، وأقول نعم لكنهم لا يصدقون".

وأضاف: "أعتبر نفسي جيدًا لكنني لست ماجنوس كارلسن، لكنني جيد، لا يوجد أي شخص لديه فرصة للفوز على ماجنوس، أتمنى أن ألعب أمامه في أحد الأيام، أنا تقييمي 1400 نقطة.

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رد ماجنوس جاء مشفرًا وغير مفهوم بشكل كبير، حيث قام بتضمين حساب محمد صلاح في تغريدة عبر موقع "إكس"، ووضع علامة رمزية بالسلام.

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جدير بالذكر أن كارلسن يحمل لقب العالم في الشطرنج عن عامي 2013 و2023 وتقييمه بحسب مؤشر بيك هو 2829 نقطة.