بعد رسالة محمد صلاح .. وليد الفراج يثير حماس جماهير الاتحاد بصفقة عربية "شغلت العالم"

هل يتحول الحلم إلى حقيقة؟!

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يبدو أن نادي الاتحاد، يخطط للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2023، وليس مجرد المشاركة أو حتى الوصول إلى النهائي فقط؛ فمسؤولي العملاق السعودي، لم يكتفوا بالأسماء التاريخية، التي تم ضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي، ويجهزون لمفاجآت جديدة.

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الاتحاد تعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، بالإضافة إلى السعوديين سلطان الفرحان وصالح العمري.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن إمكانية تغيير العميد الاتحادي، ثنائي أجنبي آخر، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي، بشكل رسمي.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "الحديث حاليًا عن التعاقد مع نجم عربي كبير، شاغل العالم في الملاعب الأوروبية"؛ في إشارة صريحه إلى المهاجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن صفقة هذا النجم العربي الكبير، قد تتم في الصيف الحالي، أو قد تفشل؛ فكل شيء وارد حاليًا.

المثير في الأمر أن صلاح، أثار حماس جماهير العميد، ولو كان بشكل غير مقصود، عندما وجّه رسالة إلى زميله السابق فابينيو؛ بعد الانضمام إلى نادي الاتحاد.

وذكر الفرعون المصري في رسالته إلى النجم البرازيلي، جملة "أراك قريبًا"؛ الأمر الذي فسره بعض المتابعين، بإمكانية تزامل الثنائي مجددًا، في صفوف العملاق السعودي.

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