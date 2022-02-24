رسالة مبطنة للملكي؟ رونالدو: مدريد بيتي

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة جديدة إلى جماهير "الشياطين الحمر".

رسالة رونالدو جاءت بعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، والتي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وانتزع مانشستر يونايتد تعادلًا ثمينًا من ملعب أتلتيكو مدريد، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "أولد ترافورد".

ماذا قال رونالدو؟

البرتغالي كتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها: "دائمًا ما تكون العودة إلى مدريد شعورًا رائعًا".

وأضاف: "إنها واحدة من المدن القليلة في العالم التي تعلمت أن أطلق عليها الوطن".

وتطرق للحديث عن المباراة بقوله: "المشاعر رائعة، اللاعبون رائعون، مباراة رائعة، هذه بطولة دوري أبطال أوروبا! أم كل مسابقات الأندية".

وأردف: "الآن لدينا الفرصة لحسم المواجهة على ملعبنا، لنظهر للجميع سبب كون أولد ترافورد مسرح الأحلام".

واختتم رونالدو: "أخيرًا وليس آخرًا، بفضل أنصارنا الرائعين، حضوركم يجعلنا أقوى، ومعًا سنمضي قدمًا! هيا أيها الشياطين".

ماذا قدم رونالدو أمام أتلتيكو مدريد؟

"صاروخ ماديرا" لم يتمكن من تقديم الإضافة خلال المباراة، وواصل الأداء المخيب الذي يقدمه في الآونة الأخيرة.

كريستيانو رونالدو لعب كامل دقائق المباراة، ولمس الكرة في 34 مناسبة خلال اللقاء، ولم يسجل أو يصنع. (طالع لمزيد من التفاصيل)

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