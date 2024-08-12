أول رسالة لباريس بعد الانضمام إلى ريال مدريد.. مبابي يداعب جماهير الفريق الفرنسي!

مبابي لم ينس باريس سان جيرمان...

أرسل كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، رسالة إلى فريقه السابق باريس سان جيرمان، بمناسبة ذكرى تأسيسه.

ويصادف اليوم 12 أغسطس، ذكرى تأسيس فريق العاصمة الفرنسي، الذي تأسس في عام 1970 واحتفل مبابي، بتلك الذكرى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام".

ونشر اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، عبر حسابه الشخصي على "إنستاجرام" صورة في يومياته، لملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الباريسي وخلفه برج إيفل، وكتب: "عيد ميلاد سعيد، باريس سان جيرمان".

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وقضى مبابي، ست سنوات مع باريس سان جيرمان، منذ انضمامه في صيف 2018 قادمًا من موناكو، حتى أصبح قائدًا للفريق الباريسي، وحقق معه الكثير من الألقاب والنجاحات.

وكانت رحلة مبابي، مع باريس سان جيرمان، قد انتهت في الصيف الحالي عندما انتقل اللاعب الفرنسي، إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، ومن المتوقع أن يكون ظهوره الرسمي الأول مع الميرينجي، يوم الأربعاء القادم في السوبر الأوروبي.