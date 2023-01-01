رسالة للهلال: التضحية بالسوبر السعودي ضرورة

بطولة السوبر السعودي ستلعب خلال يناير الجاري

Shahid

طالب الناقد الرياضي صالح الهويريني نادي الهلال بالتضحية ببطولة السوبر السعودي لضمان الظهور بمستوى جيد خلال كأس العالم للأندية 2022.

الهلال رُشح من الاتحاد الآسيوي لتمثيله في النسخة القادمة من مونديال الأندية، والتي ستقام في المغرب خلال فبراير القادم.

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الاتحاد السعودي أعلن مؤخرًا إقامة بطولة السوبر السعودي يومي 25 و29 يناير الجاري بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء، وذلك بعد تغيير نظام البطولة أسوة بالاتحادين الإسباني والإيطالي.

الهويريني طالب الإدارة الهلالية والمدرب رامون دياز باتخاذ قرار بخوض بطولة السوبر باللاعبين البدلاء والشباب، وذلك خوفًا من تعرض نجوم الفريق الأول للإرهاق والإصابات قبل خوض مونديال الأندية.

إذ كتب "المنطق يفرض أن يلعب الهلال بمجموعة شابة جديدة واحتياطية في بطولة السوبر حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بهذه البطولة، لأن المشاركة العالمية أهم والطموح فيها أكبر وتتطلب أن يكون الفريق بكامل جاهزيته وبلا أي إرهاق أو إصابات".

يُشار إلى أن الهلال تعادل في المباراة الأخيرة من دوري روشن السعودي مع ضمك 2-2 بعدما كان متقدمًا حتى النصف ساعة الأخيرة بهدفين نظيفين.

Shahid