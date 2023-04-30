رسالة للنصر .. "هل رأيتم ما حدث؟ سالم الدوسري كشف لكم سر الهلال"

جناح الهلال تعرض للطرد في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

shahid

أكد الناقد الرياضي محمد الدويش أن ما يحدث حاليًا من إعلام وجمهور الهلال مع نجم الفريق سالم الدوسري عقب طرده خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يكشف تمامًا سر انادي ونجاحه على مدار تاريخه.

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الدوسري كان قد غادر ملعب الدرة في الرياض عند الدقيقة الـ86 من مواجهة الهلال وأوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي آسيا بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تعديه على الخصم دون كرة، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 مما يعني أن غياب اللاعب عن الإياب سيكون مؤثرًا للغاية.

الإعلام والجمهور الأزرق هاجم بشراسة الدوسري خلال الساعات الماضية وطالب بعقابه بقوة، وهو ما رآه الدويش سر الهلال ومفتاح نجاحه وقد طالب المنافسين وخاصة النصر، وإن لم يذكره بالاسم، للتعلم من ذلك.

حيث كتب عبر تويتر "هل تابعتم مافعله جمهور وإعلام الهلال بسالم الدوسري؟ سالم الذي ساهم في معظم بطولات الهلال الأخيرة".

تابع "السؤال موجّه لمن لا يقبلون بنقد لاعب في ناديهم يأخذ ملايين وتسبّب بضياع بطولات! عند الهلاليين لا أحد قبل الهلال .. هذا هو سر الهلال".

الهلال يحتاج للانتصار على أوراوا بأي نتيجة في مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو القادم، أو التعادل بأكثر من هدف، من أجل حسم لقب دوري أبطال آسيا.

Shahid