رسالة للسعودية؟ صلاح يتمنى مزاملة رونالدو وميسي ونجم سيتي!

هذه هي قائمة اللاعبين الذين يحب المصري اللعب إلى جوارهم في المستقبل..

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أدلى المصري محمد صلاح بتصريحات لشبكة "سكاي" أجاب فيها على أسئلة المتابعين، والتي تخص مسيرته الرياضية.

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وقال صلاح إنه يريد اللعب بجوار ميسي ورونالدو، إضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي من بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

كما تطرق إلى أصعب المنافسين الذين واجههم، مؤكدًا: "أزبليكويتا كان خصمًا صعبًا، أعرف أن المطاف انتهى به لاعبًا في مركز الظهير الأيمن، لكنه كان رائعًا فعلًا، كذلك أشلي كول، قراءته للملعب لا تصدق، كان ذكيًا للغاية".

كما تطرق صلاح إلى مستوى داروين نونيز هذا الموسم، قائلًا إنه "رغم عدم توفيقه الموسم الماضي إلا أنه يقدم هذا الموسم أداء رائعًا".

كما أشاد بزميله في ليفربول دومينيك سوبوسلاي، قائلًا إنه يتمتع بأقوى تسديدة رآها بعد النجم الإيفواري ديدييه دروجبا من بين من زاملوه في الملاعب.

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بالنسبة لأكلته المفضلة، كان صلاح دائمًا يذكر طبق "الكشري" المصري، لكنه هذه المرة أضاف "السوشي" لأكلاته المفضلة، كما أفصح عن حبه لممارسة رياضات أخرى مثل الجولف والبادل

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