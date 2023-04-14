رسالة للاتحاديين: علقوا جملة مدالله العليان في غرفة الملابس، فهي الأهم الآن

الاتحاد يتصدر جدول الدوري السعودي

shahid

تعالت الأصوات حول حسم الاتحاد لقب دوري روشن السعودي لصالحه بعد خروج الهلال من الحسابات والمشاكل التي انفجرت في النصر وأدت لرحيل المدرب رودي جارسيا.

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الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مطارده النصر و10 نقاط عن الهلال في المركز الرابع، والذي لعب مباراة إضافية، فيما يتواجد الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة.

الناقد الرياضي هتان النجار حذر الاتحاديين من الإفراط بالثقة والاطمئنان لحسم الصراع لصالحهم، وقد ذكرهم بما حدث الموسم الماضي حين خسر الفريق اللقب لصالح الهلال في الأمتار الأخيرة وبعدما كان متقدمًا بفارق كبير من النقاط.

وطالب النجار مسؤولي الاتحاد ومدربه ولاعبيه باعتماد ما قاله المدافع مدالله العليان، بل وتعليق جملته عقب الفوز على الوحدة في الجولة الأخيرة في غرفة الملابس، والتي كان قد قال فيها "لن نحتفل سوى بعد حسم اللقب رسميًا".

وأضاف في تغريدته عبر تويتر "احذروا الترشيحات المبكرة بلقب الدوري يا اتحاديين .. ما حدث الموسم الماضي يجب ألا يتكرر".

تابع "استفيدوا من الدرس. الترشيحات هدفها واضح وهو التخدير .. ما قاله مد الله العليان بعد مباراة الوحدة يجب أن يكتب ويعلق في غرفة ملابس اللاعبين. "لن نحتفل إلا إذا أعلنوا الاتحاد بطلًا للدوري".

Shahid