رسالة لريال مدريد؟ ألفونسو ديفيس يحسم قراره بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ!

نجم بايرن ميونخ يصدم ريال مدريد

تحدث ألفونسو ديفيس، نجم بايرن ميونخ الألماني، عن مستقبله بالفترة القادمة بعد شائعات رحيله هذا الصيف.

وكان نيك هوش، وكيل ديفيس قد كشف مؤخرًا عن اهتمام الأندية الأوروبية بضم نجم بايرن ميونخ.

ووفقًا للتقارير الصحفية يعتبر نادي ريال مدريد أكثر المهتمين بضم اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا والذي يرتبط بعقد مع بايرن حتى عام 2025.

ورد نجم بارين ميونخ على هذه الأخبار في تصريحات نقلتها شبكة "TNT" قائلًا: "في كرة القدم دائمًا ما تكون هناك مثل تلك الأخبار لكن في نهاية المطاف ما زالت شائعات، ولا يزال أمامي موسمين مع بايرن ميونخ، لذلك فهدفي الأساسي هو اللعب بقميص هذا النادي ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه".

وعن وضع بايرن ميونخ الحالي والأزمة الإدارية قال ديفيس: "ما يحدث في بايرن ميونخ مؤخرًا هو فترة انتقالية مؤقتة، هناك تغييرات في الإدارة ولكن هذا لا يؤثر على اللاعبين ومن المهم أن أركز على مبارياتي مع فريقي الحالي".

وعلق أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ على أخبار رحيل ألفونسو في تصريحات صحفية بمعسكر الفريق الجاري قائلًا: "لم أسمع أي شيء من هذا القبيل من ألفونسو، وأنا واثق من أنه سيبقى معنا لفترة طويلة، أنا هادئ تمامًا".