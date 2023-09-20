رسالة من كريستيانو رونالدو إلى الجماهير الإيرانية .. وكشف سر صورته "الغريبة" في طائرة النصر

ماذا فعل كريستيانو رونالدو بعد نهاية رحلة النصر في إيران؟

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن "سعادته الكبيرة" بقوز فريقه على برسبوليس الإيراني، مساء أمس الثلاثاء.

النصر فاز (2-0) على مستضيفه برسبوليس، في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد مواجهة الفريق الإيراني: "من الرائع تحقيق الفوز".

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ووجّه الأسطورة البرتغالية، رسالة شكر إلى الجماهير الإيرانية، على حفاوة استقباله هو وبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الأيام الماضية.

وقال: "شكر خاص جدًا للجماهير ولكل الشعب الإيراني، الذين جعلوا هذه الزيارة مميزة بالنسبة لنا".

ومن ناحيته.. كشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، عن "سر" صورة كريستيانو رونالدو "38 سنة"، في طائرة نادي النصر؛ والذي ظهر فيها وهو يضع جهازٍ ما على قدمه.

وأشار الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الجهاز الذي يستخدمه رونالدو، من إحدى أقوى الشركات وأكثرها انتشارًا في العالم، وخصوصًا لدى الرياضيين.

وأوضح أن هذا الجهاز؛ يساهم في تحريك الدورة الدموية، خصوصًا في الساق بعد المباريات، وخلال رحلات الطيران، بالإضافة إلى تخفيفه من الألم والشد العضلي.

ووصف ياسر الشهراني، الأسطورة البرتغالية بأنه "الرياضي الأول" في العالم بالاستشفاء والانتظام؛ حيث لا يوجد لديه وقتًا لكي يهدره.

جدير بالذكر أن النصر، يستعد لمواجهة الكلاسيكو الكبير أمام النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.