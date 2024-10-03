توني كروس للباكيين على رحيله: عليكم احترام لاعبي ريال مدريد!

رسالة توني كروس لجماهير ريال مدريد...

وجه توني كروس، لاعب ريال مدريد، الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، رسالة لجماهير الميرينجي، الحزينة على رحيله وتفتقد وجوده في الملعب، وأشار إلى أن هذا يعتبر عدم احترام للاعبين الحاليين.

وقال كروس في البودكاست الخاص به: "سأكون في البرنابيو يوم السبت (مواجهة فياريال)، أتطلع للعودة إلى هناك، أتطلع أن يفوز ريال مدريد في كل مباراة، لأنني مشجع للفريق، أرى الكثير من الناس يقولون إنهم يفتقدون وجودي في الفريق، هذا أمر لطيف لكنني لا أريد سماعه، هذا لا يحترم اللاعبين الحاليين".

ويستعد ريال مدريد، لاستضافة فياريال، مساء السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وستدخل كتيبة المدرب أنشيلوتي، المباراة بهدف مصالحة الجماهير بعد التعثر في آخر مباراتين.

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وتابع: "ريال مدريد، تكيف بعد رحيل رونالدو، وبعد رحيل راموس، يتمكن الفريق دائمًا من التكيف والاستمرار في الفوز، لقد حققنا لقبين دوري أبطال أوروبا على سبيل المثال، وسيحدث بعدي نفس الشيء، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتكيف لكن اللاعبين الموجودين جيدون للغاية".

واختتم: "لقد غادرت الفريق، ولا يمكن التراجع عن ذلك، إنها حقيقة يجب قبولها ولا جدوى من قول إن الجميع يفتقدني في الملعب، ما الهدف من ذلك؟! لن يتغير الأمر في المباراة القادمة".