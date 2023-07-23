رسالة قوية من ماركينيوس إلى مبابي وباريس .. قائد الفريق يطلب الحل!

علي رفعت
Marquinhos Kylian MbappeGOAL/Getty
كيليان مبابيماركينيوسباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

النجم البرازيلي يريد أن يرى فريقه بحالة جيدة.

أكد البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان وقائد النادي العاصمي أن كيليان مبابي هو لاعب هام للغاية بالنسبة للفريق في ظل الظروف التي يمر بها حاليًا.

وعندما تم سؤاله من أحد الصحفيين عن مبابي قال ماركينيوس: "هذا سؤال حرج، فكيليان لاعب استثنائي، وقوي للغاية في الفريق، لكن القرار يتجاوزنا".

وأضاف: "ذلك هو قرار الإدارة، ويجب أن ننتظر لنرى، أتمنى أن يتم الوصول إلى حل جيد في النهاية وأن ينضم للمجموعة من جديد ويساعدنا هذا الموسم".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن لويس إنريكي لن يسمح لإدارة باريس بتجريده من كيليان مبابي، وأنه سيستعين به في الموسم الجديد حال استمر في صفوف النادي العاصمي حتى لو لم يجدد تعاقده كما تريد إدارة الفريق.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد استبعد مبابي من قائمته المسافرة إلى اليابان لحضور الإعداد للموسم الجديد.

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