رسالة قاسية إلى أوباميانج: "مارسيليا ليس دار مسنين وأنت لست رونالدو"!

غضب كبير تجاه النجم الجابوني!

تلقى النجم الجابوي بيير إيميريك أوباميانج لاعب مارسيليا الفرنسي سيلًا من الانتقادات اللاذعة، بسبب المستوى الذي يظهر به رفقة فريقه، خاصة خلال مباراة ستراسبورج ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

مارسيليا تعادل أمام ستراسبورج بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بمشاركة باهته لأوباميانج.

ووجه رشيد زروال قائد رابطة مشجعي مارسيليا رسالة قاسية إلى أوباميانج خلال حديث عبر "RMC" الفرنسية: "لا يمكننا التحلي بالصبر مع أوباميانج، إنه جاء هنا من أجل التقاعد، ومارسيليا ليس دار رعاية مسنين لقد جاء إلى النادي الخطأ".

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زروال أضاف: "أوباميانج كان في إنجلترا، وكان عليه البقاء هناك، وأردنا أن نتواجد في مقدمة الجدول، ولكنني لا أرى ما هو السبب".

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واستطرد قائلًا: "لا أطالب الجماهير بصافرات استهجان ضد أوباميانج، فهذا ليس خطأه، لقد انتهز الفرصة، ولكننا لم نوقع مع كريستيانو رونالدو".

واختتم قائد جماهير مارسيليا حديثه موجهًا نصيحة إلى أوباميانج، حيث قال: "لا يهمني عقده، ولكن إذا كان صادقًا مع نفسه، فليرحل ويترك مكانه لشاب أكثر كفاءة منه".