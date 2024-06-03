"رسالة فخر ووعد" .. إدوارد ميندي يشعل حماس جماهير الأهلي

رسالة من إدوارد ميندي إلى جماهير الأهلي..

أعرب السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن "فخره الكبير" بالموسم الرياضي الأول، في الملاعب السعودية.

ميندي انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم، لاحتلال "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن للمحرفين، والتأهل إلى مسابقتي النخبة الآسيوية والسوبر السعودي، في الموسم الرياضي القادم.

وقال ميندي في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء يوم الإثنين: "لقد اكتشفت أن الدوري السعودي للمحترفين (تنافسي)، في موسمي الأول".

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وقدّم الحارس السنغالي، الشكر إلى الجماهير الأهلاوية، على مساندتها للفريق الأول، طوال موسم 2023-2024، وتفاعلهم الكبير، وخلقهم أجواءً رائعة في المباريات.

وشدد إدوارد ميندي، على أن شغف جماهير الأهلي؛ يدفع اللاعبين لبذل مجهود أكبر من أجل إسعادهم؛ واعدًا إياهم بأن أهداف الفريق في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، ستكون طموحة للغاية.

وعلى المستوى الشخصي.. أكد ميندي على أن الخطوة القادمة بالنسبة له؛ هي التأهل إلى كأس العالم 2026، مع منتخب بلاده السنغال.