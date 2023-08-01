رسالة فخر .. الكلمات الأولى من فابينيو لجمهور الاتحاد

البرازيلي يتحدث بعد توقيعه رسميًا للاتحاد

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وجه البرازيلي فابينيو؛ الوافد الجديد لنادي الاتحاد السعودي، رسالة لجماهير العميد، بعدما وقع رسميًا، عقود انضمامه للفريق.

البرازيلي وقع بالأمس، عقد الانضمام للنمور بدايةً من الموسم المقبل، ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وكتب فابينيو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فصل جديد في حياتي، متحمس للغاية لهذه اللحظة، وفخور جدًا لأنني أصبح نمرًا، دعونا ننطلق!".

صاحب الـ29 عامًا رحل عن الريدز رغم أن عقده كان ممتدًا لعام 2026م، لكنه اكتفى بخمس سنوات قضاها في صفوفه، خاض خلالها 219 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع عشرة آخرين.

يذكر أن فابينيو سادس صفقات الاتحاد الصيفية، إذ كان قد تعاقد من قبل مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، البرتغالي جوتا فيليبي، والسعوديين صالح العمري وسلطان الفرحان.

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