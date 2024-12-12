ليس مجرد كرة قدم .. رسالة إلى وزارة التعليم السعودية بإدخال كأس العالم في المناهج الدراسية

بعد فوز السعودية باستضافة مونديال 2034..

طالب عبد الله المصيليخ، مشرف المنتخبات السنية السابق لكرة القدم، بضرورة وضع تنظيم كأس العالم 2034، في المناهج الدراسية لطلاب المملكة، في المدارس والجامعات، من أجل صنع جيل قادر على دعم الملف على أرض الواقع في المستقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال اجتماعه الاستثنائي في مدينة زيوريخ، عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا في بطولة تقام ببلد وحيد، لأول مرة، لتصبح المملكة على موعد مع حدث استثنائي، خاصة بعدما حصد الملف السعودي، تحت شعار "معًا. ننمو"، التقييم الأعلى في تاريخ الملفات المرشحة لتنظيم بطولات المونديال، بتقييم 419.8 من 500.

وقال المصيليخ، الذي تولى رئاسة إدارة النشاط الرياضي بوزارة التعليم سابقًا، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "في عام 2018، كان لدينا 18 ألف متطوع، واليوم صرنا نمتلك 850 ألف متطوع، والذين ساهموا في الفعاليات السابقة، دور التعليم كبير من أجل رسم السياسات للجيل القادم، ولابد من إدخال كأس العالم في المنهج الدراسي".

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وأضاف "يجب أن يعي الطفل أن استضافة كأس العالم، ليست مجرد كرة قدم فقط، بل رسم الإنسان السعودي للعالم الآخر، هذه مسؤولية الجميع، بدءًا من الأسرة والأم، عندما يقود سمو ولي العهد هذا الملف، أتوقع الجميع يقف خلفه".

وتابع المصيليخ "التعليم يحتاج لبرنامج تطويرية فيما يخص ثقافة الرياضة والحضور الجماهيري، خاصة وأننا نواجه مشكلة قلة الحضور في المباريات، يجب أن يعي المجتمع بأن حضور كأس العالم ليس أمرًا بسيطًا، ويجب توعية الطفل في وقت مبكر، من خلال التعليم والبرامج والدورات، وكذلك طلاب الجامعات، لأنهم يومًا ما سيمسكون الملف على أرض الواقع، فيما يتعلق بالعلاقات أو الاستضافات أو الاستقبال".

وكشف الملف السعودي عن توفير 15 ملعبًا مرشحًا لتنظيم مباريات كأس العالم 2034، حيث تقام المباراتان الافتتاحية والنهائية على ملعب الملك سلمان، فضلًا عن توفير أكثر من 230 ألف وحدة فندقية مخصصة للوقود والمنتخبات والجماهير، و5 مدن مستضيفة.