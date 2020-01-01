رسالة عاطفية من رونالدينيو للجماهير بعد فترة السجن

رونالدينيو يتوجه بالشكر لداعميه في فترة السجن

تحدث النجم البرازيلي رونالدينيو حول الفترة الصعبة التي قضاها رهن الحبس الاحتياطي، موجهًا شكره لجميع من دعموه ووقفوا بجانبه خلال هذه الفترة.

وتحدث النجم البرازيلي إلى صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أثناء وجوده في أسونسيون الباراجويانية انتظارًا لمصيره وما ستؤول إليه جلسات المحاكمة.

ومن جهته أكد رونالدينيو أن قائد برشلونة السابق بويول كان أحد أبرز الداعمين له خلال الفترة الماضية، حيث كان دائمًا أحد أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم.

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وأضاف: "إن علاقتنا مميزة للغاية وظهرت كثيرًا في برشلونة، ومع جميع رفاق هذه المغامرة أحببت الطريقة التي تلعب بها كرة القدم"

وتابع: "أنا لاعب كرة قدم، أحبها على مستوى المتعة والوظيفة. إنهم يعرفونني جيدًا في برشلونة ويعرفون أن الفترة الماضية وما حدث فيها لم يكن سهلاً. لقد دعموني للخروج من هذه العاصفة في أقرب وقت ممكن"

وبسؤاله عن جماهير برشلونة أجاب: "بالتأكيد أنا وبرشلونة متحدان إلى الأبد، ستكون دائما مدينتي الثانية، إنه النادي الأكثر روعة وجماهيره يسكنون في أعماق قلبي"

وأردف: "كرة القدم في كل مكان وهي ظاهرة فريدة وعالمية بحق. لقد فتحت الأبواب دائمًا لي، حتى في العديد من اللحظات عندما بدا كل شيء صعبًا أو حتى مستحيلًا، إلى أن قادتني إلى برشلونة لتحقيق أحلامي"

وحول فيروس كورونا قال: "إننا نشهد وباء يجعلنا نفكر في الموسم المقبل، هو شيء حزين ألا نشاهد كرة القدم طوال هذه الفترة، وأن ونتخيل الملاعب الفارغة ولا نمتلك الطاقة التي يمنحها المشجعون"

وأكمل: "لم يكن الأمر سهلاً دائمًا خلال مسيرتي، لكنني حاولت أن أجلب الفرح من خلال القيام بما أفعله بمتعة أكبر، لعب كرة القدم كان كل ما أملك"

وأكد: "كنت حزينًا فقط عندما لم أستطع إسعاد الناس. لحسن الحظ تعرضت لإصابات قليلة جدًا في مسيرتي المهنية التي دامت عشرين عامًا"

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واختتم تصريحاته حول المستقبل بعد فيروس كورونا قائلًا: "آمل أن يعود كل شيء قريبًا إلى طبيعته وأن نتمكن من العودة إلى منازلنا، آمل أن يكون كل شيء كما كان من قبل"