رسالة عاطفية .. هذا الفريق في قلب سافيتش رغم الانتقال إلى الهلال!

رسالة عاطفية مؤثرة من سافيتش بعد الانتقال إلى الهلال!

وجّه النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، رسالة عاطفية إلى فريقه السابق لاتسيو الإيطالي؛ بعد ساعات قليلة من الانتقال رسميًا، إلى نادي الهلال.

الهلال أعلن مساء يوم الأربعاء، التعاقد مع سافيتش "28 سنة"، قادمًا من صفوف لاتسيو، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية، بـ42 مليون يورو تقريبًا.

وقال سافيتش في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "اليوم هو خاص بالنسبة لي.. من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة لتوديع لاتسيو".

وأضاف النجم الصربي: "لقد مرت 8 سنوات منذ وصولي إلى لاتسيو.. لا يمكنني أن أنسى كل شيء مررنا به معًا (كأس إيطاليا وكأس السوبر وكل الأهداف والتمريرات الحاسمة)".

وأشار إلى أن النادي الإيطالي ومسؤولية وجماهيره، قاموا بدعمه طوال هذه السنوات، مع منحه قوة حقيقية داخل وخارج الملعب؛ مؤكدًا على أنه سيحمل كل ذلك في قلبه.

وشدد ميلينكوفيتش سافيتش، على أنه تعلم الكثير أثناء فترة تواجده في صفوف لاتسيو؛ حيث وجد أن هذا النادي، عبارة عن عائلة كبيرة مترابطة.

وتابع سافيتش: "المشجعون بشغفهم؛ ساعدونا في تحقيق نتائج بدت مستحيلة، آخرها كانت ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم الرياضي القادم".

وفي النهاية.. أعرب سافيتش، عن أمنيته بالتوفيق لنادي لاتسيو، في الفترة القادمة، وتحقيق العديد من الإنجازات؛ قائلًا: "سيظل بيتي الثاني دائمًا".