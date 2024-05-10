بـ"رسالة عاطفية إلى الجماهير" .. رومارينيو يودع الاتحاد رسميًا

رحيل أحد أبرز نجوم نادي الاتحاد..

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حسم النجم البرازيلي رومارينيو، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بشكل رسمي.

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رومارينيو انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي؛ حيث توّج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

وفي هذا السياق.. أعلن رومارينيو في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، رحيله عن الاتحاد رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وأكد النجم البرازيلي، على أنه عاش 6 سنوات "جميلة" مع الفريق الاتحادي، بغض النظر عن ما حدث في الموسم الحالي، اكتسب خلالهم العديد من الخبرات.

وشدد رومارينيو، على أن ذكرى التتويج بلقب دوري روشن، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، ستظل خالدة في ذاكرته؛ لأنها الأجمل له مع الفريق.

ووجّه رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد؛ قائلًا فيها: "ستظلون في قلبي دائمًا.. وأتمنى أن يعود الفريق إلى المكان الذي يستحقه، في الموسم الرياضي القادم".

وعن ما حدث في الموسم الحالي.. أشار رومارينيو، إلى أن الإصابات العديدة التي ضربت نادي الاتحاد؛ أثرت على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، رغم أنها ليست بعذر لما حدث في كثير من المباريات، وخاصة أمام الاتفاق.

جدير بالذكر أن الاتحاد خسر بخمسة أهداف دون رد أمام الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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