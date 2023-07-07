رسالة طمأنينة من البرازيل لبرشلونة .. فيتور روكي لن يكون مثل أردا جولر!

النادي الكتالوني تعرض لصدمة في الموهبة التركية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لن يتعرض لصدمة جديدة في سوق الانتقالات، بالتحديد فيما يتعلق بالبرازيلي فيتور روكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي لم يتلق أي إنذارات من قبل فريق أتلتيكو باراناينسي فيما يتعلق بالموعد النهائي لحسم الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب لا يزال لا يريد سوى الانتقال لصفوف برشلونة لتحقيق حلمه، بعد أن تم الإعلان عن وجود اتفاق أولي بين الناديين.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة فقط من خسارة برشلونة الفادحة لصفقة ضم الموهبة التركية الشابة أردا جولر لاعب فريق فنربخشة لصالح خصمه ريال مدريد.

وكانت أندية عدة قد أبدت رغبتها في الحصول على خدمات فيتور روكي وعلى رأسهم باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد.