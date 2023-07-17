رسالة شديدة اللهجة .. موقف صارم من توتنهام بشأن مستقبل هاري كين

مدرب توتنهام الجديد يتحدث بلهجة واثقة حول مستقبل هاري كين..

أكد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي أن هاري كين قائد الفريق ملتزم تمامًا مع "سبيرز" وسط الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته من قبل بايرن ميونخ الألماني.

ويتواجد توتنهام حاليًا في مدينة بيرث الأسترالية حيث يستعد الفريق اللندني للموسم الجديد، وأجرى بوستيكوجلو محادثات مع كين بشأن مستقبله.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الإثنين: لقد أجريت محادثة جيدة مع هاري، لم يكن هناك أي شيء صادم كما يبحث الناس، كانت مجرد محادثة عادية".

وأضاف: "قدمت نفسي له، وتحدثنا بشكل أساسي عن النادي، حيث أنه موجود معنا بالفعل، وحيث يعتقد أنه يمكن أن يتحسن أكثر".

وأردف: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يعرفون هاري أفضل مني، إنه هنا وأثناء وجوده هنا، فهو ملتزم تمامًا بما نفعله، وهذه هي الطريقة التي رأيت بها الأمر".

مدرب توتنهام أضاف: "لم يكن النقاش في الحقيقة حول المستقبل، بل كان أكثر حول الفريق وما نفعله، هاري هو نفسه مثل جميع اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "يتعلق الأمر بالعمل الجاد كمجموعة بينما نمضي قدمًا، سيكون البعض في الرحلة بأكملها والبعض الآخر لن يفعل ذلك، ولكن يتم تحديد الكثير من ذلك على طول الطريق، إنه ليس شيئًا أطالب به من الأشخاص في البداية".

واختتم بوستيكوجلو حديثه قائلًا: "أمامنا ما يقرب من شهر حتى يبدأ الموسم، ولا تزال فترة الانتقالات مفتوحة، لذا سنرى ما سيحدث".

وقام بايرن ميونخ مؤخرًا بتقديم عرضين حتى الآن إلى توتنهام لشراء كين، وكان آخرهما بقيمة 100 مليون يورو، لكن يقال إن النادي الإنجليزي يقدر قيمة نجمه بحوالي 125 مليون يورو.

وبينما لم يقتنع دانييل ليفي رئيس توتنهام بعد بإطلاق سراح هاري كين، يعتقد رئيس بايرن الفخري أولي هونيس أنهم سيجدون طريقة للتعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي.