رسالة شديدة اللهجة .. مسؤول شبابي يحذر الاتحاد بشأن حسان تمبكتي

التقارير تتحدث عن مفاوضات جادة بين الاتحاد وحسان تمبكتي، فما هو موقف الشباب؟

يبدو أن مسؤولي نادي الشباب السعودي اتخذوا موقفًا مضادًا لنظرائهم في نادي الاتحاد، ولن يكون ضم أي لاعب من الليوث في المستقبل بالأمر السهل.

التقارير تؤكد أن الاتحاد في مفاوضات جادة ومتقدمة مع حسان تمبكتي؛ مدافع الليث الأبيض، رغم أن عقده مع ناديه ممتد لعام 2027م.

وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية رسالة عن مصدر شبابي مسؤول: "لا صحة للتفاوض بشأن نقل تمبكتي للاتحاد، فعقده ممتد لعام 2027م".

وأضاف: "حتى لو أراد الاتحاديون ضمه بنظام الإعارة، فذلك ممنوع وخط أحمر، فلن نفرط في مدافعنا أو الحديث عن انتقاله، خاصةً وأن الشباب اتخذ قرارًا جماعيًا بعدم التفاوض مع إدارة الاتحاد الحالية بأي موضوع، فهم مع كل أسف لم يكونوا واضحين في التفاوض مع المدافع أحمد شراحيلي، ونرى أنهم ارتكبوا خطأً فادحًا بحق الشباب، وبالتالي من يفعل مثل ذلك الفعل لا يمكن التعامل معه".

يذكر أن شراحيلي وقع للاتحاد في شتاء 2022م وانضم له في صيف العام ذاته، قادمًا من الشباب، لكن الأخير قدم شكوى ضد النادي الجداوي، بداعي أنه فاوض لاعبه خلال الفترة المحمية.