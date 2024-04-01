رسالة شديدة اللهجة! .. ماتياس يايسله يرد بعد "انفعاله" على رياض محرز في ديربي الأهلي والاتحاد

حقيقة خلافات ماتياس يايسله ورياض محرز داخل الأهلي..

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كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن حقيقة "خلافاته" مع الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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يايسله ظهر وهو منفعل على محرز، خلال فوز الأهلي على الاتحاد (1-0)، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ونفى يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وجود خلافات شخصية بينه والساحر الجزائري، أو أي لاعب آخر في صفوف الراقي.

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ووجه المدير الفني الألماني، رسالة تحذير شديدة اللهجة؛ بالقول: "لا أريد اختلاق القصص عليّ أو نجوم فريقي.. لن أسمح بذلك"؛ في إشارة إلى عدم صحة كل هذه الشائعات.

وعن فوز الأهلي على الاتحاد.. أعرب يايسله عن فخره الكبير، بعقلية نجوم فريقه "الانتصارية"، وقدرتهم على التحكم في المباراة، وعدم تمكين الخصم من التسجيل.

وأشاد ماتياس يايسله، بنجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، واصفًا إياه بـ"اللاعب العظيم"، الذي يواجه سوء حظ في تسجيل الأهداف، على الرغم من مستواه الرائع داخل أرضية الملعب.

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