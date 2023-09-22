رسالة شديدة اللهجة إلى الأهلي السعودي .. "تخلصوا من إدوارد ميندي سريعًا"

مطالبات للأهلي بالتخلص من إدوارد ميندي!

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انتقد سعيد العويران، أسطورة الكرة السعودية، إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، وطالب إدارة الراقي بسرعة التخلص من الحارس السنغالي، بعد مباراة الأهلي أمام النصر في دوري روشن.

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وخسر الراقي، من النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك.

وقال العويران في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "MBC MASR": "الأهلي دفع ثمن أخطاء ميندي، يجب التخلص منه سريعًا، مباراة الأهلي والنصر كانت جميلة ومثيرة ولكنها أثبت أن الكرة السعودية تعاني من مشاكل واضحة في مركز قلب الدفاع".

وبعد خسارة الأمس تراجع الأهلي إلى المركز السادس في ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، بينما وصل النصر إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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وتطرق العويران، أسطورة الكرة السعودية للحديث عن الأنباء التي ربطت أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك المصري، بالانضمام إلى صفوف الشباب، في الميركاتو الصيف الماضي.

وواصل العويران تصريحاته وقال: "تمنيت انتقال زيزو إلى الشباب، فهو سيضيف الكثير للشباب، وسيستفيد اللاعب من اللعب في الدوري السعودي بالوقت الحالي".

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