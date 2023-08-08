رسالة سلبية لصفقات المستقبل.. فرانك كيسييه يغادر برشلونة بإحباط كبير

لن تنسى جماهير البلوجرانا لحظاته المميزة

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صحيح أن الإيفواري فرانك كيسييه قد ترك بصمة جيدة للغاية في موسم واحد مع برشلونة حتى مع قلة المشاركات، إلا أن رحيله بعد موسم واحد فقط يمثل رسالة سيئة للصفقات الجديدة التي أبرمها برشلونة أو تلك التي يحاول إبرامها.

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لقد أتى كيسييه محملًا بأحلام كبيرة، انتظر فرصته التي لاحت في الجزء الثاني من الموسم، وشارك في بعض اللحظات الحاسمة أهمها مباراتا ريال مدريد (2-1) في الدوري، و(1-0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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مع اقتراب الإعلان الرسمي عن انضمام فرانك كيسييه رسميًا لأهلي جدة السعودي مقابل 15 مليون يورو، يحمل رحيل كيسييه أعلى قدر من الإحباط للصفقات الجديدة، تمامًا كما يبدو العاجي محبطًا وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من البيت الكتالوني.

رحيل كيسييه يزيح بعض الشيء ضغوطات مادية عن برشلونة، ولكن على أي حال فإن مبلغ 15 مليون يورو لن يكون ذا شأن كبير بالنسبة للبلوجرانا، أكثر مما يوحي بالحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي الكتالوني.

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