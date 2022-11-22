فيديو | رسالة سعودية من ملعب لوسيل .. ميسي وينه كسرنا عينه!

ليلة للنسيان للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

معجزة حقيقية قام بها المنتخب السعودي، اليوم، الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، بالجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم.

الهدف الأول جاء عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل الثنائية التي سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري بالدقيقتين 49 و53.

الأفراح السعودية انتشرت في كل مكان سواء داخل ملعب لوسيل أو خارجه، وكان أبرز المستهدفين هو ميسي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام الأخضر في الاختبار المونديالي الأول.

وجاءت الرسالة من جماهير السعودية من خارج الملعب "ميسي وينه؟ كسرنا عينه"، احتفالًا بالمستوى البطولي الذي قدمه الفريق خاصة في الشوط الثاني، والذي شهد اختفاء نجم باريس سان جيرمان عن الصورة.

🎥 جماهيرنا تردد :



ميسي وينه كسرنا عينه 😂🇸🇦🔥 pic.twitter.com/T4InOurcwX — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) November 22, 2022

جدير بالذكر أن الفوز وضع هيرفي رينارد ورفاقه بالمركز الأول بالمجموعة الثالثة، وجعله من المرشحين بقوة للصعود إلى دور الـ16.