رسالة خاطئة .. لاعب ليفربول السابق يرتكب كارثة في محاولة غريبة لتسويق لاعبيه!

خطأ ساذج من مدافع الريدز السابق

خطأ فادح ارتكبه النجم السابق ووكيل اللاعبين الحالي خوسيه إنريكي، في محاولة فاشلة منه لتسويق موكلين له خلال فترة الانتقالات الحالية.

مدافع ليفربول ونيوكاسل يونايتد السابق، أصبح وكيلًا للاعبين بعد فترة من الظهور الإعلامي كمحلل منذ اعتزاله كرة القدم في عام 2016.

موقع "فوتبول إيطاليا" تحدث عن تصرف غريب قام به إنريكي، عندما حاول التواصل بمدرب ليتشي لوكا جوتي، بإرسال رسالة إلى حساب غير صحيح على موقع إنستجرام يخص المشجعين، ظنًا منه أنه يخص المدرب الإيطالي.

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وقال مدافع الريدز السابق في رسالته:"مرحبًا لوكا، أتمنى أن تكون محادثة جيدة ولطيفة معك، أنا خوسيه إنريكي، لاعب كرة قدم سابق ووكيل لاعبين".

وأضاف:"لدي لاعبين اثنين، وأعتقد أنهما يمكن أن يكونا موضع اهتمامك، كلاهما قاما بالتوقيع معي أنا وأخي، هل يمكنك إخباري برأيك؟ شكرًا لك".

وقام إنريكي بوضع رابطين من موقع "Transfermarkt.com" للملف الشخصي للثنائي ماركوس بيدرسون لاعب فينورد، وتود كانتويل لاعب رينجرز الاسكتلندي، في محاولة منه لتسويقهما بالدوري الإيطالي عن طريق مدرب ليتشي.

وانتشرت صور هذه الرسالة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صاحب الحساب، وسط حالة شديدة من السخرية من إنريكي بعد هذا الخطأ الفادح، في الوقت الذي لم يخرج فيه الإسباني لمعالجة الأمر حتى الآن.

جدير بالذكر أن إنريكي لعب لنيوكاسل منذ 2007 إلى 2011، وانتقل بعدها إلى ليفربول للعب تحت قيادة بريندان رودجرز، قبل أن يرحل ببداية حقبة الألماني يورجن كلوب.