رسالة حب إلى جماهير برشلونة .. دي يونج يزف الأخبار السارة قبل الموسم الجديد!

دي يونج يتحدث لأول مرة عن إشاعات رحيله من برشلونة...

رد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، عن الأنباء التي ربطته في وقت سابق بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت التقارير الصحفية، قد ربطت النجم الهولندي، بالانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، والعمل من جديد تحت قيادة المدرب إريك تين هاج، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب.

وأوضح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن إدارة الفريق الكتالوني، رفضت بالفعل عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات دي يونج، إلا أن الإدارة رفضت.

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ومن جانبه قال دي يونج في تصريحات صحفية: "أردت دائمًا أن أكون لاعبًا في برشلونة، في السنوات الأولى لي هنا لم نفز بالدوري الإسباني، ولم نذهب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "الفريق كان يتحسن كثيرًا في الصيف، وتعاقدنا مع عدد من اللاعبين المميزين، لهذا أردت الاستمرار في برشلونة، فريق أحلامي ولهذا أرغب في الاستمرار معه طيلة حياتي".

وعن الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني قال النجم الهولندي: "اقتصاديًا، برشلونة ليس في أفضل حالاته، وكان بإمكانهم الحصول على الكثير من الأموال في حالة بيعي، ولكنني لم أرغب في الرحيل لقد كان الأمر واضحًا بالنسبة لي".