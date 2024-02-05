رسالة جوارديولا لريال مدريد: لو أردتم هالاند افعلوا كما نفعل!

جوارديولا يوجه رسالة لريال مدريد بشأن هالاند...

وجه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رسالة إلى إدارة ريال مدريد، في حالة رغبتها في التعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم الفريق الإنجليزي، خلال الصيف القادم.

وتسعى إدارة ريال مدريد، إلى تدعيم صفوفها بصفقة هجومية مميزة، وتستهدف التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وبحسب التقارير الصحفية فإن إدارة الميرينجي، قد تدرس التعاقد مع هالاند في حال فشلها في ضم النجم الفرنسي.

وعن اهتمام ريال مدريد، بضم المهاجم النرويجي، قال جوارديولا في تصريحات تلفزيونية قبل مباراة برينتفورد، نقلتها قناة "بي إن سبورتس": "لا علاقة لي بهذا الأمر، لا أعلم".

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وتابع: "إذا كان هناك أي فريق يريد التعاقد مع هالاند، فالأمر سهل عليه الاتصال بمانشستر سيتي ويسألنا، وهذا ما نفعله عندما نريد ضم أي لاعب، الأمر ليس معقدًا".

وشارك هالاند، في فوز فريقه اليوم على حساب برينتفورد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، وصنع المهاجم النرويجي هدف فريقه الثالث.