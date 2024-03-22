رسالة تحذير من ريال مدريد .. الملكي يطالب نجومه بالتهاون!

رسالة تحذيرية للاعبي ريال مدريد...

كشفت تقارير صحفية، عن رسالة تحذير للاعبي ريال مدريد تم وضعها في مقر تدريبات الميرينجي، قبل بداية فترة التوقف الدولي الحالية.

وعانى ريال مدريد، من الإصابات بشكل كبير في التوقف الدولي الماضي، خاصة بعد إصابة الثنائي فينيسيوس جونيور مع البرازيل، وإدوارد كامافينجا مع فرنسا.

ويأمل مشجعو، الفريق الملكي أن تمر فترة التوقف الدولي الحالية، بسلام على لاعبي ريال مدريد، قبل انطلاق الفترة الحاسمة من الموسم، وبداية المرحلة الأخيرة دوري أبطال أوروبا.

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وتشهد فترة التوقف الدولي الحالية، مباريات ودية لكبار المنتخبات الأوروبية واللاتينية، قبل انطلاق بطولتي، اليورو، وكوبا أمريكا الصيف المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه تم وضع لافتة تحذيرية للاعبين في غرفة خلع الملابس، قبل انطلاق فترة التوقف كُتب عليها "كن حذرًا، هذه مباريات ودية".