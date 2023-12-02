رسالة تحذير إلى ريال مدريد .. توخيل يظهر العين الحمراء!

مدرب بايرن ميونخ غير سعيد!

أبدى المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ صرامة كبيرة فيما يخص مستقبل لاعبه ألفونسو ديفيس ظهير الفريق.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكد خلالها أن ديفيس هو لاعب بايرن ميونخ، وأن الجميع يقدره بشكل كبير.

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وقال توخيل: "هو لاعبنا، وهو مهم للغاية بالنسبة لنا، هو يعرف كيف يقدره الجميع هنا، بالنسبة لي فمدة عقد أي لاعب لا تغير من أي شيء".

وأردف مؤكدًا على أهمية اللاعب بالنسبة لبايرن ميونخ في الفترة المقبلة: "هو يلعب بشكل منتظم، ويقدم مستويات على أعلى ما يكون، أنا أثق بالإدارة الرياضية في ذلك، هو لا يزال شابًا، ولديه الكثير من الأمور ليتطور فيها".

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جدير بالذكر أن عقد ديفيس في صفوف بايرن ميونخ لا ينتهي إلا بحلول صيف 2025 مما يعني أنه لن يحل بشكل مجاني قبل ذلك الموعد، في ظل وجود اهتمام واضح من ريال مدريد بضمه لصفوفه.